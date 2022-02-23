SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS eP v3 16186003
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 16186003

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
220 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 231%
XMGlobal-Real 16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 013
Gewinntrades:
1 456 (72.32%)
Verlusttrades:
557 (27.67%)
Bester Trade:
1 025.82 USD
Schlechtester Trade:
-383.05 USD
Bruttoprofit:
15 407.55 USD (245 105 pips)
Bruttoverlust:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (22.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 611.08 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
58.75%
Max deposit load:
37.47%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.43
Long-Positionen:
945 (46.94%)
Short-Positionen:
1 068 (53.06%)
Profit-Faktor:
2.40
Mathematische Gewinnerwartung:
4.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-172.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 066.30 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.98%
Jahresprognose:
11.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.52 USD
Maximaler:
1 066.30 USD (14.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.51% (1 066.30 USD)
Kapital:
50.22% (793.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDmicro 1518
AUDUSDmicro 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDmicro 7.8K
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDmicro 25K
AUDUSDmicro 6.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 025.82 USD
Schlechtester Trade: -383 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -172.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Keine Bewertungen
2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.02 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.01 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NS eP v3 16186003
30 USD pro Monat
231%
0
0
USD
16K
USD
220
100%
2 013
72%
59%
2.40
4.47
USD
50%
1:500
Kopieren

