Trades insgesamt:
2 013
Gewinntrades:
1 456 (72.32%)
Verlusttrades:
557 (27.67%)
Bester Trade:
1 025.82 USD
Schlechtester Trade:
-383.05 USD
Bruttoprofit:
15 407.55 USD (245 105 pips)
Bruttoverlust:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (22.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 611.08 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
58.75%
Max deposit load:
37.47%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.43
Long-Positionen:
945 (46.94%)
Short-Positionen:
1 068 (53.06%)
Profit-Faktor:
2.40
Mathematische Gewinnerwartung:
4.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-172.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 066.30 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.98%
Jahresprognose:
11.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.52 USD
Maximaler:
1 066.30 USD (14.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.51% (1 066.30 USD)
Kapital:
50.22% (793.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1518
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDmicro
|7.8K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDmicro
|25K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +1 025.82 USD
Schlechtester Trade: -383 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -172.58 USD
