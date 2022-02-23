- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 013
盈利交易:
1 456 (72.32%)
亏损交易:
557 (27.67%)
最好交易:
1 025.82 USD
最差交易:
-383.05 USD
毛利:
15 407.55 USD (245 105 pips)
毛利亏损:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
最大连续赢利:
28 (22.60 USD)
最大连续盈利:
1 611.08 USD (13)
夏普比率:
0.11
交易活动:
58.75%
最大入金加载:
37.47%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.43
长期交易:
945 (46.94%)
短期交易:
1 068 (53.06%)
利润因子:
2.40
预期回报:
4.47 USD
平均利润:
10.58 USD
平均损失:
-11.52 USD
最大连续失误:
7 (-172.58 USD)
最大连续亏损:
-1 066.30 USD (4)
每月增长:
0.98%
年度预测:
11.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.52 USD
最大值:
1 066.30 USD (14.82%)
相对跌幅:
结余:
8.51% (1 066.30 USD)
净值:
50.22% (793.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1518
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDmicro
|7.8K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDmicro
|25K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 025.82 USD
最差交易: -383 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.60 USD
最大连续亏损: -172.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
