Total de Trades:
2 013
Transacciones Rentables:
1 456 (72.32%)
Transacciones Irrentables:
557 (27.67%)
Mejor transacción:
1 025.82 USD
Peor transacción:
-383.05 USD
Beneficio Bruto:
15 407.55 USD (245 105 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (22.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 611.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
58.75%
Carga máxima del depósito:
37.47%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.43
Transacciones Largas:
945 (46.94%)
Transacciones Cortas:
1 068 (53.06%)
Factor de Beneficio:
2.40
Beneficio Esperado:
4.47 USD
Beneficio medio:
10.58 USD
Pérdidas medias:
-11.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-172.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 066.30 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.98%
Pronóstico anual:
11.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.52 USD
Máxima:
1 066.30 USD (14.82%)
Reducción relativa:
De balance:
8.51% (1 066.30 USD)
De fondos:
50.22% (793.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1518
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDmicro
|7.8K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDmicro
|25K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +1 025.82 USD
Peor transacción: -383 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +22.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -172.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
