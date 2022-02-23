SeñalesSecciones
NS eP v3 16186003
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 16186003

Wijanarko Putro Santoso
Fiabilidad
220 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2021 231%
XMGlobal-Real 16
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 013
Transacciones Rentables:
1 456 (72.32%)
Transacciones Irrentables:
557 (27.67%)
Mejor transacción:
1 025.82 USD
Peor transacción:
-383.05 USD
Beneficio Bruto:
15 407.55 USD (245 105 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (22.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 611.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
58.75%
Carga máxima del depósito:
37.47%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.43
Transacciones Largas:
945 (46.94%)
Transacciones Cortas:
1 068 (53.06%)
Factor de Beneficio:
2.40
Beneficio Esperado:
4.47 USD
Beneficio medio:
10.58 USD
Pérdidas medias:
-11.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-172.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 066.30 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.98%
Pronóstico anual:
11.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.52 USD
Máxima:
1 066.30 USD (14.82%)
Reducción relativa:
De balance:
8.51% (1 066.30 USD)
De fondos:
50.22% (793.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDmicro 1518
AUDUSDmicro 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDmicro 7.8K
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDmicro 25K
AUDUSDmicro 6.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 025.82 USD
Peor transacción: -383 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +22.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -172.58 USD

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.02 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.01 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
