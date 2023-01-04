- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
515
Gewinntrades:
281 (54.56%)
Verlusttrades:
234 (45.44%)
Bester Trade:
615 978.00 JPY
Schlechtester Trade:
-181 256.00 JPY
Bruttoprofit:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Bruttoverlust:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (481 154.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
799 200.00 JPY (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
13.10%
Max deposit load:
40.77%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
3.85
Long-Positionen:
237 (46.02%)
Short-Positionen:
278 (53.98%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
4 633.09 JPY
Durchschnittlicher Profit:
24 918.05 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-19 726.20 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-251 288.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-251 288.00 JPY (5)
Wachstum pro Monat :
8.72%
Jahresprognose:
105.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 JPY
Maximaler:
618 977.00 JPY (24.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.54% (618 977.00 JPY)
Kapital:
8.53% (106 406.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +615 978.00 JPY
Schlechtester Trade: -181 256 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +481 154.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -251 288.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
