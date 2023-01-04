SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ClockwiseTrader
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
209 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 354%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
515
Gewinntrades:
281 (54.56%)
Verlusttrades:
234 (45.44%)
Bester Trade:
615 978.00 JPY
Schlechtester Trade:
-181 256.00 JPY
Bruttoprofit:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Bruttoverlust:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (481 154.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
799 200.00 JPY (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
13.10%
Max deposit load:
40.77%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
3.85
Long-Positionen:
237 (46.02%)
Short-Positionen:
278 (53.98%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
4 633.09 JPY
Durchschnittlicher Profit:
24 918.05 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-19 726.20 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-251 288.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-251 288.00 JPY (5)
Wachstum pro Monat :
8.72%
Jahresprognose:
105.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 JPY
Maximaler:
618 977.00 JPY (24.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.54% (618 977.00 JPY)
Kapital:
8.53% (106 406.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +615 978.00 JPY
Schlechtester Trade: -181 256 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +481 154.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -251 288.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
noch 3 ...
<p>↓Experts Advisor↓</p>
Durchschnittliche Bewertung:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.