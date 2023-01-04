- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
515
利益トレード:
281 (54.56%)
損失トレード:
234 (45.44%)
ベストトレード:
615 978.00 JPY
最悪のトレード:
-181 256.00 JPY
総利益:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
総損失:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
最大連続の勝ち:
12 (481 154.00 JPY)
最大連続利益:
799 200.00 JPY (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
13.10%
最大入金額:
40.77%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
3.85
長いトレード:
237 (46.02%)
短いトレード:
278 (53.98%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
4 633.09 JPY
平均利益:
24 918.05 JPY
平均損失:
-19 726.20 JPY
最大連続の負け:
5 (-251 288.00 JPY)
最大連続損失:
-251 288.00 JPY (5)
月間成長:
8.72%
年間予想:
105.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 JPY
最大の:
618 977.00 JPY (24.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.54% (618 977.00 JPY)
エクイティによる:
8.53% (106 406.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +615 978.00 JPY
最悪のトレード: -181 256 JPY
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +481 154.00 JPY
最大連続損失: -251 288.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
好！