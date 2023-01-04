シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ClockwiseTrader
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
レビュー1件
信頼性
209週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 354%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
515
利益トレード:
281 (54.56%)
損失トレード:
234 (45.44%)
ベストトレード:
615 978.00 JPY
最悪のトレード:
-181 256.00 JPY
総利益:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
総損失:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
最大連続の勝ち:
12 (481 154.00 JPY)
最大連続利益:
799 200.00 JPY (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
13.10%
最大入金額:
40.77%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
3.85
長いトレード:
237 (46.02%)
短いトレード:
278 (53.98%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
4 633.09 JPY
平均利益:
24 918.05 JPY
平均損失:
-19 726.20 JPY
最大連続の負け:
5 (-251 288.00 JPY)
最大連続損失:
-251 288.00 JPY (5)
月間成長:
8.72%
年間予想:
105.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 JPY
最大の:
618 977.00 JPY (24.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.54% (618 977.00 JPY)
エクイティによる:
8.53% (106 406.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +615 978.00 JPY
最悪のトレード: -181 256 JPY
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +481 154.00 JPY
最大連続損失: -251 288.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 より多く...
平均の評価:
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください