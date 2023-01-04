- 자본
- 축소
트레이드:
517
이익 거래:
282 (54.54%)
손실 거래:
235 (45.45%)
최고의 거래:
615 978.00 JPY
최악의 거래:
-181 256.00 JPY
총 수익:
7 003 280.00 JPY (87 277 pips)
총 손실:
-4 639 586.00 JPY (61 627 pips)
연속 최대 이익:
12 (481 154.00 JPY)
연속 최대 이익:
799 200.00 JPY (4)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
13.10%
최대 입금량:
40.77%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
3.82
롱(주식매수):
238 (46.03%)
숏(주식차입매도):
279 (53.97%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
4 571.94 JPY
평균 이익:
24 834.33 JPY
평균 손실:
-19 742.92 JPY
연속 최대 손실:
5 (-251 288.00 JPY)
연속 최대 손실:
-251 288.00 JPY (5)
월별 성장률:
2.78%
연간 예측:
33.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 JPY
최대한의:
618 977.00 JPY (24.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.54% (618 977.00 JPY)
자본금별:
8.53% (106 406.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|517
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +615 978.00 JPY
최악의 거래: -181 256 JPY
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +481 154.00 JPY
연속 최대 손실: -251 288.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
