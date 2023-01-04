시그널섹션
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 리뷰
안정성
212
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 349%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
517
이익 거래:
282 (54.54%)
손실 거래:
235 (45.45%)
최고의 거래:
615 978.00 JPY
최악의 거래:
-181 256.00 JPY
총 수익:
7 003 280.00 JPY (87 277 pips)
총 손실:
-4 639 586.00 JPY (61 627 pips)
연속 최대 이익:
12 (481 154.00 JPY)
연속 최대 이익:
799 200.00 JPY (4)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
13.10%
최대 입금량:
40.77%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
3.82
롱(주식매수):
238 (46.03%)
숏(주식차입매도):
279 (53.97%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
4 571.94 JPY
평균 이익:
24 834.33 JPY
평균 손실:
-19 742.92 JPY
연속 최대 손실:
5 (-251 288.00 JPY)
연속 최대 손실:
-251 288.00 JPY (5)
월별 성장률:
2.78%
연간 예측:
33.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 JPY
최대한의:
618 977.00 JPY (24.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.54% (618 977.00 JPY)
자본금별:
8.53% (106 406.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 517
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 21K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 26K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +615 978.00 JPY
최악의 거래: -181 256 JPY
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +481 154.00 JPY
연속 최대 손실: -251 288.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
<p>↓Experts Advisor↓</p>
평균 평점:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.09 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ClockwiseTrader
월별 30 USD
349%
0
0
USD
1.9M
JPY
212
100%
517
54%
13%
1.50
4 571.94
JPY
29%
1:25
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.