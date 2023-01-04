- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
515
盈利交易:
281 (54.56%)
亏损交易:
234 (45.44%)
最好交易:
615 978.00 JPY
最差交易:
-181 256.00 JPY
毛利:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
毛利亏损:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
最大连续赢利:
12 (481 154.00 JPY)
最大连续盈利:
799 200.00 JPY (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
13.10%
最大入金加载:
40.77%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.85
长期交易:
237 (46.02%)
短期交易:
278 (53.98%)
利润因子:
1.52
预期回报:
4 633.09 JPY
平均利润:
24 918.05 JPY
平均损失:
-19 726.20 JPY
最大连续失误:
5 (-251 288.00 JPY)
最大连续亏损:
-251 288.00 JPY (5)
每月增长:
8.72%
年度预测:
105.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
618 977.00 JPY (24.77%)
相对跌幅:
结余:
28.54% (618 977.00 JPY)
净值:
8.53% (106 406.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +615 978.00 JPY
最差交易: -181 256 JPY
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +481 154.00 JPY
最大连续亏损: -251 288.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
好！