信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ClockwiseTrader
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1条评论
可靠性
209
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 354%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
515
盈利交易:
281 (54.56%)
亏损交易:
234 (45.44%)
最好交易:
615 978.00 JPY
最差交易:
-181 256.00 JPY
毛利:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
毛利亏损:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
最大连续赢利:
12 (481 154.00 JPY)
最大连续盈利:
799 200.00 JPY (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
13.10%
最大入金加载:
40.77%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.85
长期交易:
237 (46.02%)
短期交易:
278 (53.98%)
利润因子:
1.52
预期回报:
4 633.09 JPY
平均利润:
24 918.05 JPY
平均损失:
-19 726.20 JPY
最大连续失误:
5 (-251 288.00 JPY)
最大连续亏损:
-251 288.00 JPY (5)
每月增长:
8.72%
年度预测:
105.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
618 977.00 JPY (24.77%)
相对跌幅:
结余:
28.54% (618 977.00 JPY)
净值:
8.53% (106 406.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +615 978.00 JPY
最差交易: -181 256 JPY
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +481 154.00 JPY
最大连续亏损: -251 288.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 更多...
<p>↓Experts Advisor↓</p>
平均等级:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
