Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
0 inceleme
198 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -69%
Monex-Server2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 081
Kârla kapanan işlemler:
1 940 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
1 141 (37.03%)
En iyi işlem:
18 358.50 USD
En kötü işlem:
-14 549.40 USD
Brüt kâr:
351 818.17 USD (2 410 149 pips)
Brüt zarar:
-333 141.45 USD (2 053 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (3 980.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25 101.60 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
94.96%
Maks. mevduat yükü:
137.14%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
1 377 (44.69%)
Satış işlemleri:
1 704 (55.31%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
6.06 USD
Ortalama kâr:
181.35 USD
Ortalama zarar:
-291.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-22 868.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43 723.80 USD (10)
Aylık büyüme:
-45.39%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75 901.00 USD (77.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.97% (75 433.10 USD)
Varlığa göre:
95.78% (41 943.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DJ.p 949
HK.p 811
XAUUSDb 793
NQ.p 311
NK.p 214
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DJ.p 27K
HK.p -34K
XAUUSDb 9.8K
NQ.p 2.7K
NK.p 12K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DJ.p 58K
HK.p -20K
XAUUSDb 649
NQ.p 326K
NK.p -6.6K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18 358.50 USD
En kötü işlem: -14 549 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3 980.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 868.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
