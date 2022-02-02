- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
3 785
盈利交易:
2 331 (61.58%)
亏损交易:
1 454 (38.41%)
最好交易:
18 358.50 USD
最差交易:
-14 549.40 USD
毛利:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
毛利亏损:
-375 875.15 USD (2 773 716 pips)
最大连续赢利:
36 (3 980.50 USD)
最大连续盈利:
25 101.60 USD (10)
夏普比率:
0.03
交易活动:
94.96%
最大入金加载:
137.14%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.42
长期交易:
1 420 (37.52%)
短期交易:
2 365 (62.48%)
利润因子:
1.09
预期回报:
8.46 USD
平均利润:
174.99 USD
平均损失:
-258.51 USD
最大连续失误:
16 (-8 306.70 USD)
最大连续亏损:
-43 723.80 USD (10)
每月增长:
-11.16%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
75 901.00 USD (77.20%)
相对跌幅:
结余:
95.97% (75 433.10 USD)
净值:
95.78% (41 943.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|982
|DJ.p
|977
|HK.p
|812
|NQ.p
|609
|NK.p
|402
|GBPUSDb
|2
|SP.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|9.7K
|DJ.p
|27K
|HK.p
|-34K
|NQ.p
|26K
|NK.p
|2.3K
|GBPUSDb
|176
|SP.p
|-52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-2K
|DJ.p
|57K
|HK.p
|-20K
|NQ.p
|919K
|NK.p
|-20K
|GBPUSDb
|661
|SP.p
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18 358.50 USD
最差交易: -14 549 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +3 980.50 USD
最大连续亏损: -8 306.70 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-50%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
210
0%
3 785
61%
95%
1.08
8.46
USD
USD
96%
1:100