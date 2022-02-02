- Прирост
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
3 784
Прибыльных трейдов:
2 331 (61.60%)
Убыточных трейдов:
1 453 (38.40%)
Лучший трейд:
18 358.50 USD
Худший трейд:
-14 549.40 USD
Общая прибыль:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
Общий убыток:
-375 774.05 USD (2 773 516 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (3 980.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
25 101.60 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
94.96%
Макс. загрузка депозита:
137.14%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
1 420 (37.53%)
Коротких трейдов:
2 364 (62.47%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
8.49 USD
Средняя прибыль:
174.99 USD
Средний убыток:
-258.62 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-8 306.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-43 723.80 USD (10)
Прирост в месяц:
-10.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75 901.00 USD (77.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.97% (75 433.10 USD)
По эквити:
95.78% (41 943.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|982
|DJ.p
|977
|HK.p
|812
|NQ.p
|609
|NK.p
|401
|GBPUSDb
|2
|SP.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|9.7K
|DJ.p
|27K
|HK.p
|-34K
|NQ.p
|26K
|NK.p
|2.4K
|GBPUSDb
|176
|SP.p
|-52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-2K
|DJ.p
|57K
|HK.p
|-20K
|NQ.p
|919K
|NK.p
|-20K
|GBPUSDb
|661
|SP.p
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Лучший трейд: +18 358.50 USD
Худший трейд: -14 549 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 980.50 USD
Макс. убыток в серии: -8 306.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
