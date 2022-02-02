СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MGHv2
Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
0 отзывов
209 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2021 -50%
Monex-Server2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 784
Прибыльных трейдов:
2 331 (61.60%)
Убыточных трейдов:
1 453 (38.40%)
Лучший трейд:
18 358.50 USD
Худший трейд:
-14 549.40 USD
Общая прибыль:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
Общий убыток:
-375 774.05 USD (2 773 516 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (3 980.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
25 101.60 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
94.96%
Макс. загрузка депозита:
137.14%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
1 420 (37.53%)
Коротких трейдов:
2 364 (62.47%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
8.49 USD
Средняя прибыль:
174.99 USD
Средний убыток:
-258.62 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-8 306.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-43 723.80 USD (10)
Прирост в месяц:
-10.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75 901.00 USD (77.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.97% (75 433.10 USD)
По эквити:
95.78% (41 943.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 982
DJ.p 977
HK.p 812
NQ.p 609
NK.p 401
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 9.7K
DJ.p 27K
HK.p -34K
NQ.p 26K
NK.p 2.4K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb -2K
DJ.p 57K
HK.p -20K
NQ.p 919K
NK.p -20K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18 358.50 USD
Худший трейд: -14 549 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 980.50 USD
Макс. убыток в серии: -8 306.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
