- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 785
Negociações com lucro:
2 331 (61.58%)
Negociações com perda:
1 454 (38.41%)
Melhor negociação:
18 358.50 USD
Pior negociação:
-14 549.40 USD
Lucro bruto:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
Perda bruta:
-375 875.15 USD (2 773 716 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (3 980.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25 101.60 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
94.96%
Depósito máximo carregado:
137.14%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
1 420 (37.52%)
Negociações curtas:
2 365 (62.48%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
8.46 USD
Lucro médio:
174.99 USD
Perda média:
-258.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-8 306.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43 723.80 USD (10)
Crescimento mensal:
-10.98%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75 901.00 USD (77.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.97% (75 433.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.78% (41 943.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|982
|DJ.p
|977
|HK.p
|812
|NQ.p
|609
|NK.p
|402
|GBPUSDb
|2
|SP.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|9.7K
|DJ.p
|27K
|HK.p
|-34K
|NQ.p
|26K
|NK.p
|2.3K
|GBPUSDb
|176
|SP.p
|-52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|-2K
|DJ.p
|57K
|HK.p
|-20K
|NQ.p
|919K
|NK.p
|-20K
|GBPUSDb
|661
|SP.p
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18 358.50 USD
Pior negociação: -14 549 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3 980.50 USD
Máxima perda consecutiva: -8 306.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
-50%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
210
0%
3 785
61%
95%
1.08
8.46
USD
USD
96%
1:100