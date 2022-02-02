SinaisSeções
Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
0 comentários
210 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2021 -50%
Monex-Server2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 785
Negociações com lucro:
2 331 (61.58%)
Negociações com perda:
1 454 (38.41%)
Melhor negociação:
18 358.50 USD
Pior negociação:
-14 549.40 USD
Lucro bruto:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
Perda bruta:
-375 875.15 USD (2 773 716 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (3 980.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25 101.60 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
94.96%
Depósito máximo carregado:
137.14%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
1 420 (37.52%)
Negociações curtas:
2 365 (62.48%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
8.46 USD
Lucro médio:
174.99 USD
Perda média:
-258.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-8 306.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43 723.80 USD (10)
Crescimento mensal:
-10.98%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75 901.00 USD (77.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.97% (75 433.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.78% (41 943.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 982
DJ.p 977
HK.p 812
NQ.p 609
NK.p 402
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 9.7K
DJ.p 27K
HK.p -34K
NQ.p 26K
NK.p 2.3K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb -2K
DJ.p 57K
HK.p -20K
NQ.p 919K
NK.p -20K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18 358.50 USD
Pior negociação: -14 549 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3 980.50 USD
Máxima perda consecutiva: -8 306.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 17:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
