SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MGHv2
Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
0 recensioni
198 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 -69%
Monex-Server2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 086
Profit Trade:
1 942 (62.92%)
Loss Trade:
1 144 (37.07%)
Best Trade:
18 358.50 USD
Worst Trade:
-14 549.40 USD
Profitto lordo:
351 928.47 USD (2 410 374 pips)
Perdita lorda:
-333 246.65 USD (2 054 300 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (3 980.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25 101.60 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
94.96%
Massimo carico di deposito:
137.14%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
1 377 (44.62%)
Short Trade:
1 709 (55.38%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
6.05 USD
Profitto medio:
181.22 USD
Perdita media:
-291.30 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-22 868.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43 723.80 USD (10)
Crescita mensile:
-45.38%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75 901.00 USD (77.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.97% (75 433.10 USD)
Per equità:
95.78% (41 943.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DJ.p 949
HK.p 811
XAUUSDb 796
NQ.p 311
NK.p 216
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DJ.p 27K
HK.p -34K
XAUUSDb 9.7K
NQ.p 2.7K
NK.p 12K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DJ.p 58K
HK.p -20K
XAUUSDb -397
NQ.p 326K
NK.p -6.4K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18 358.50 USD
Worst Trade: -14 549 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3 980.50 USD
Massima perdita consecutiva: -22 868.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MGHv2
999USD al mese
-69%
0
0
USD
20K
USD
198
0%
3 086
62%
95%
1.05
6.05
USD
96%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.