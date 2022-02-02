- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
3 785
利益トレード:
2 331 (61.58%)
損失トレード:
1 454 (38.41%)
ベストトレード:
18 358.50 USD
最悪のトレード:
-14 549.40 USD
総利益:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
総損失:
-375 875.15 USD (2 773 716 pips)
最大連続の勝ち:
36 (3 980.50 USD)
最大連続利益:
25 101.60 USD (10)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
94.96%
最大入金額:
137.14%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
1 420 (37.52%)
短いトレード:
2 365 (62.48%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
8.46 USD
平均利益:
174.99 USD
平均損失:
-258.51 USD
最大連続の負け:
16 (-8 306.70 USD)
最大連続損失:
-43 723.80 USD (10)
月間成長:
-1.77%
年間予想:
-21.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75 901.00 USD (77.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.97% (75 433.10 USD)
エクイティによる:
95.78% (41 943.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|982
|DJ.p
|977
|HK.p
|812
|NQ.p
|609
|NK.p
|402
|GBPUSDb
|2
|SP.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|9.7K
|DJ.p
|27K
|HK.p
|-34K
|NQ.p
|26K
|NK.p
|2.3K
|GBPUSDb
|176
|SP.p
|-52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|-2K
|DJ.p
|57K
|HK.p
|-20K
|NQ.p
|919K
|NK.p
|-20K
|GBPUSDb
|661
|SP.p
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
