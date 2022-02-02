シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MGHv2
Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
レビュー0件
210週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 -50%
Monex-Server2
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 785
利益トレード:
2 331 (61.58%)
損失トレード:
1 454 (38.41%)
ベストトレード:
18 358.50 USD
最悪のトレード:
-14 549.40 USD
総利益:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
総損失:
-375 875.15 USD (2 773 716 pips)
最大連続の勝ち:
36 (3 980.50 USD)
最大連続利益:
25 101.60 USD (10)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
94.96%
最大入金額:
137.14%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
1 420 (37.52%)
短いトレード:
2 365 (62.48%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
8.46 USD
平均利益:
174.99 USD
平均損失:
-258.51 USD
最大連続の負け:
16 (-8 306.70 USD)
最大連続損失:
-43 723.80 USD (10)
月間成長:
-1.77%
年間予想:
-21.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75 901.00 USD (77.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.97% (75 433.10 USD)
エクイティによる:
95.78% (41 943.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 982
DJ.p 977
HK.p 812
NQ.p 609
NK.p 402
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 9.7K
DJ.p 27K
HK.p -34K
NQ.p 26K
NK.p 2.3K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb -2K
DJ.p 57K
HK.p -20K
NQ.p 919K
NK.p -20K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18 358.50 USD
最悪のトレード: -14 549 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3 980.50 USD
最大連続損失: -8 306.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.26 17:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
