- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
3 807
이익 거래:
2 346 (61.62%)
손실 거래:
1 461 (38.38%)
최고의 거래:
18 358.50 USD
최악의 거래:
-14 549.40 USD
총 수익:
411 546.77 USD (3 809 381 pips)
총 손실:
-377 005.95 USD (2 778 813 pips)
연속 최대 이익:
36 (3 980.50 USD)
연속 최대 이익:
25 101.60 USD (10)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
94.96%
최대 입금량:
137.14%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.46
롱(주식매수):
1 420 (37.30%)
숏(주식차입매도):
2 387 (62.70%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
9.07 USD
평균 이익:
175.42 USD
평균 손실:
-258.05 USD
연속 최대 손실:
16 (-8 306.70 USD)
연속 최대 손실:
-43 723.80 USD (10)
월별 성장률:
19.48%
연간 예측:
236.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
75 901.00 USD (77.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.97% (75 433.10 USD)
자본금별:
95.78% (41 943.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|986
|DJ.p
|980
|HK.p
|812
|NQ.p
|617
|NK.p
|409
|GBPUSDb
|2
|SP.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|9.6K
|DJ.p
|27K
|HK.p
|-34K
|NQ.p
|29K
|NK.p
|1.9K
|GBPUSDb
|176
|SP.p
|-52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|-3.1K
|DJ.p
|58K
|HK.p
|-20K
|NQ.p
|1M
|NK.p
|-20K
|GBPUSDb
|661
|SP.p
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18 358.50 USD
최악의 거래: -14 549 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +3 980.50 USD
연속 최대 손실: -8 306.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-46%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
211
0%
3 807
61%
95%
1.09
9.07
USD
USD
96%
1:100