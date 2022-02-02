SignauxSections
Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
0 avis
198 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 -69%
Monex-Server2
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 086
Bénéfice trades:
1 942 (62.92%)
Perte trades:
1 144 (37.07%)
Meilleure transaction:
18 358.50 USD
Pire transaction:
-14 549.40 USD
Bénéfice brut:
351 928.47 USD (2 410 374 pips)
Perte brute:
-333 246.65 USD (2 054 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (3 980.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25 101.60 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
94.96%
Charge de dépôt maximale:
137.14%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
1 377 (44.62%)
Courts trades:
1 709 (55.38%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
6.05 USD
Bénéfice moyen:
181.22 USD
Perte moyenne:
-291.30 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-22 868.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-43 723.80 USD (10)
Croissance mensuelle:
-45.38%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
75 901.00 USD (77.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.97% (75 433.10 USD)
Par fonds propres:
95.78% (41 943.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DJ.p 949
HK.p 811
XAUUSDb 796
NQ.p 311
NK.p 216
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DJ.p 27K
HK.p -34K
XAUUSDb 9.7K
NQ.p 2.7K
NK.p 12K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DJ.p 58K
HK.p -20K
XAUUSDb -397
NQ.p 326K
NK.p -6.4K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18 358.50 USD
Pire transaction: -14 549 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +3 980.50 USD
Perte consécutive maximale: -22 868.40 USD

2025.10.03 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
