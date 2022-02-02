SignaleKategorien
Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
0 Bewertungen
210 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 -50%
Monex-Server2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 785
Gewinntrades:
2 331 (61.58%)
Verlusttrades:
1 454 (38.41%)
Bester Trade:
18 358.50 USD
Schlechtester Trade:
-14 549.40 USD
Bruttoprofit:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
Bruttoverlust:
-375 875.15 USD (2 773 716 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (3 980.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25 101.60 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
94.96%
Max deposit load:
137.14%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.42
Long-Positionen:
1 420 (37.52%)
Short-Positionen:
2 365 (62.48%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
8.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
174.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-258.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-8 306.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43 723.80 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-1.77%
Jahresprognose:
-21.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75 901.00 USD (77.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.97% (75 433.10 USD)
Kapital:
95.78% (41 943.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 982
DJ.p 977
HK.p 812
NQ.p 609
NK.p 402
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 9.7K
DJ.p 27K
HK.p -34K
NQ.p 26K
NK.p 2.3K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb -2K
DJ.p 57K
HK.p -20K
NQ.p 919K
NK.p -20K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18 358.50 USD
Schlechtester Trade: -14 549 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 980.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 306.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
