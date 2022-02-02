SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MGHv2
Ardiansyah Djubaili

MGHv2

Ardiansyah Djubaili
0 comentarios
210 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2021 -50%
Monex-Server2
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 785
Transacciones Rentables:
2 331 (61.58%)
Transacciones Irrentables:
1 454 (38.41%)
Mejor transacción:
18 358.50 USD
Peor transacción:
-14 549.40 USD
Beneficio Bruto:
407 904.87 USD (3 707 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-375 875.15 USD (2 773 716 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (3 980.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25 101.60 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
94.96%
Carga máxima del depósito:
137.14%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.42
Transacciones Largas:
1 420 (37.52%)
Transacciones Cortas:
2 365 (62.48%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
8.46 USD
Beneficio medio:
174.99 USD
Pérdidas medias:
-258.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-8 306.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43 723.80 USD (10)
Crecimiento al mes:
-10.98%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75 901.00 USD (77.20%)
Reducción relativa:
De balance:
95.97% (75 433.10 USD)
De fondos:
95.78% (41 943.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 982
DJ.p 977
HK.p 812
NQ.p 609
NK.p 402
GBPUSDb 2
SP.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 9.7K
DJ.p 27K
HK.p -34K
NQ.p 26K
NK.p 2.3K
GBPUSDb 176
SP.p -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb -2K
DJ.p 57K
HK.p -20K
NQ.p 919K
NK.p -20K
GBPUSDb 661
SP.p -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18 358.50 USD
Peor transacción: -14 549 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +3 980.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 306.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 17:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MGHv2
999 USD al mes
-50%
0
0
USD
27K
USD
210
0%
3 785
61%
95%
1.08
8.46
USD
96%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.