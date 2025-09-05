FiyatlarBölümler
Dövizler / XLV
XLV: SPDR Select Sector Fund - Health Care

137.26 USD 0.21 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XLV fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 137.18 ve Yüksek fiyatı olarak 137.85 aralığında işlem gördü.

SPDR Select Sector Fund - Health Care hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
137.18 137.85
Yıllık aralık
127.35 155.01
Önceki kapanış
137.47
Açılış
137.75
Satış
137.26
Alış
137.56
Düşük
137.18
Yüksek
137.85
Hacim
13.918 K
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
0.26%
6 aylık değişim
-5.55%
Yıllık değişim
-10.94%
21 Eylül, Pazar