Devises / XLV
XLV: SPDR Select Sector Fund - Health Care
137.26 USD 0.21 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XLV a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 137.18 et à un maximum de 137.85.
Suivez la dynamique SPDR Select Sector Fund - Health Care. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
137.18 137.85
Range Annuel
127.35 155.01
- Clôture Précédente
- 137.47
- Ouverture
- 137.75
- Bid
- 137.26
- Ask
- 137.56
- Plus Bas
- 137.18
- Plus Haut
- 137.85
- Volume
- 13.918 K
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 0.26%
- Changement à 6 Mois
- -5.55%
- Changement Annuel
- -10.94%
20 septembre, samedi