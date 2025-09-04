クォートセクション
通貨 / XLV
XLV: SPDR Select Sector Fund - Health Care

137.47 USD 0.23 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLVの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり136.89の安値と137.93の高値で取引されました。

SPDR Select Sector Fund - Health Careダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
136.89 137.93
1年のレンジ
127.35 155.01
以前の終値
137.24
始値
137.21
買値
137.47
買値
137.77
安値
136.89
高値
137.93
出来高
15.871 K
1日の変化
0.17%
1ヶ月の変化
0.41%
6ヶ月の変化
-5.41%
1年の変化
-10.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K