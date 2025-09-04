通貨 / XLV
XLV: SPDR Select Sector Fund - Health Care
137.47 USD 0.23 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLVの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり136.89の安値と137.93の高値で取引されました。
SPDR Select Sector Fund - Health Careダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
136.89 137.93
1年のレンジ
127.35 155.01
- 以前の終値
- 137.24
- 始値
- 137.21
- 買値
- 137.47
- 買値
- 137.77
- 安値
- 136.89
- 高値
- 137.93
- 出来高
- 15.871 K
- 1日の変化
- 0.17%
- 1ヶ月の変化
- 0.41%
- 6ヶ月の変化
- -5.41%
- 1年の変化
- -10.80%
