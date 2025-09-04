货币 / XLV
XLV: SPDR Select Sector Fund - Health Care
137.24 USD 0.33 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XLV汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点136.84和高点138.29进行交易。
关注SPDR Select Sector Fund - Health Care动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLV新闻
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- PINK Delivers Alpha Amid The Challenges Of Healthcare (NYSEARCA:PINK)
- 2 Call Writing Funds Providing Monthly Distributions For Passive Income
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- XLV ETF: Market Overreaction Could Drive Double-Digit Shareholder Yield (NYSEARCA:XLV)
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Downbeat August Jobs Data Puts Focus on These Sector ETFs
- Bristol Myers Squibb: A 5% Yield And Single-Digit P/E Still Look Good (NYSE:BMY)
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
日范围
136.84 138.29
年范围
127.35 155.01
- 前一天收盘价
- 136.91
- 开盘价
- 137.05
- 卖价
- 137.24
- 买价
- 137.54
- 最低价
- 136.84
- 最高价
- 138.29
- 交易量
- 17.134 K
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- -5.57%
- 年变化
- -10.95%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B