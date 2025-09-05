통화 / XLV
XLV: SPDR Select Sector Fund - Health Care
137.26 USD 0.21 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XLV 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 137.18이고 고가는 137.85이었습니다.
SPDR Select Sector Fund - Health Care 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
137.18 137.85
년간 변동
127.35 155.01
- 이전 종가
- 137.47
- 시가
- 137.75
- Bid
- 137.26
- Ask
- 137.56
- 저가
- 137.18
- 고가
- 137.85
- 볼륨
- 13.918 K
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- 0.26%
- 6개월 변동
- -5.55%
- 년간 변동율
- -10.94%
20 9월, 토요일