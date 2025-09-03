Валюты / XLV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XLV: SPDR Select Sector Fund - Health Care
136.91 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLV за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.54, а максимальная — 137.39.
Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Health Care. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XLV
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- PINK Delivers Alpha Amid The Challenges Of Healthcare (NYSEARCA:PINK)
- 2 Call Writing Funds Providing Monthly Distributions For Passive Income
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- XLV ETF: Market Overreaction Could Drive Double-Digit Shareholder Yield (NYSEARCA:XLV)
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Downbeat August Jobs Data Puts Focus on These Sector ETFs
- Bristol Myers Squibb: A 5% Yield And Single-Digit P/E Still Look Good (NYSE:BMY)
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
Дневной диапазон
136.54 137.39
Годовой диапазон
127.35 155.01
- Предыдущее закрытие
- 136.92
- Open
- 136.68
- Bid
- 136.91
- Ask
- 137.21
- Low
- 136.54
- High
- 137.39
- Объем
- 15.735 K
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -5.79%
- Годовое изменение
- -11.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.