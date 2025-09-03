FiyatlarBölümler
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology

278.81 USD 2.66 (0.96%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XLK fiyatı bugün 0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 276.34 ve Yüksek fiyatı olarak 279.18 aralığında işlem gördü.

SPDR Select Sector Fund - Technology hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
276.34 279.18
Yıllık aralık
172.46 279.18
Önceki kapanış
276.15
Açılış
276.98
Satış
278.81
Alış
279.11
Düşük
276.34
Yüksek
279.18
Hacim
12.110 K
Günlük değişim
0.96%
Aylık değişim
8.22%
6 aylık değişim
35.41%
Yıllık değişim
23.87%
21 Eylül, Pazar