Dövizler / XLK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology
278.81 USD 2.66 (0.96%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XLK fiyatı bugün 0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 276.34 ve Yüksek fiyatı olarak 279.18 aralığında işlem gördü.
SPDR Select Sector Fund - Technology hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLK haberleri
- Why Over 40% Of My Dividend Portfolio Is In This One Sector
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- S&P 500’ün 6.600 seviyesi yükselişe devam etmeden önce sadece bir ’mola’ olabilir: Piper
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Pain or Gain Ahead of Apple? ETFs in Focus
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- TDV: Technology Dashboard For September
- Another Strong Week For Stocks
- The Market Is Scaling The Wall Of Worry
- Apple Falls After iPhone 17 Launch: What Lies Ahead for ETFs?
- AMZY: Understanding The Strategy And Suitability Of This High-Yielding ETF (AMZY)
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- XLK: No Reason To Sell A Stake In Tech, More Gains Are Ahead (NYSEARCA:XLK)
- With Nvidia Showing Signs Of Cracking, SMH And Other Popular ETFs Are Vulnerable (SMH)
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Zacks Investment Ideas feature highlights: XLK ETF and SoFi Technologies
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Should You Bet on Apple-Heavy ETFs Now?
- September Swoon: Is a Big Sell-Off Imminent?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
Günlük aralık
276.34 279.18
Yıllık aralık
172.46 279.18
- Önceki kapanış
- 276.15
- Açılış
- 276.98
- Satış
- 278.81
- Alış
- 279.11
- Düşük
- 276.34
- Yüksek
- 279.18
- Hacim
- 12.110 K
- Günlük değişim
- 0.96%
- Aylık değişim
- 8.22%
- 6 aylık değişim
- 35.41%
- Yıllık değişim
- 23.87%
21 Eylül, Pazar