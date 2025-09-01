통화 / XLK
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology
278.81 USD 2.66 (0.96%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XLK 환율이 오늘 0.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 276.34이고 고가는 279.18이었습니다.
SPDR Select Sector Fund - Technology 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
276.34 279.18
년간 변동
172.46 279.18
- 이전 종가
- 276.15
- 시가
- 276.98
- Bid
- 278.81
- Ask
- 279.11
- 저가
- 276.34
- 고가
- 279.18
- 볼륨
- 12.110 K
- 일일 변동
- 0.96%
- 월 변동
- 8.22%
- 6개월 변동
- 35.41%
- 년간 변동율
- 23.87%
20 9월, 토요일