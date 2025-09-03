CotationsSections
Devises / XLK
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology

278.81 USD 2.66 (0.96%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XLK a changé de 0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 276.34 et à un maximum de 279.18.

Suivez la dynamique SPDR Select Sector Fund - Technology. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
276.34 279.18
Range Annuel
172.46 279.18
Clôture Précédente
276.15
Ouverture
276.98
Bid
278.81
Ask
279.11
Plus Bas
276.34
Plus Haut
279.18
Volume
12.110 K
Changement quotidien
0.96%
Changement Mensuel
8.22%
Changement à 6 Mois
35.41%
Changement Annuel
23.87%
