Devises / XLK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology
278.81 USD 2.66 (0.96%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XLK a changé de 0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 276.34 et à un maximum de 279.18.
Suivez la dynamique SPDR Select Sector Fund - Technology. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLK Nouvelles
- Why Over 40% Of My Dividend Portfolio Is In This One Sector
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Le S&P 500 à 6.600 pourrait n’être qu’une "halte" avant de poursuivre sa hausse
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Pain or Gain Ahead of Apple? ETFs in Focus
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- TDV: Technology Dashboard For September
- Another Strong Week For Stocks
- The Market Is Scaling The Wall Of Worry
- Apple Falls After iPhone 17 Launch: What Lies Ahead for ETFs?
- AMZY: Understanding The Strategy And Suitability Of This High-Yielding ETF (AMZY)
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- XLK: No Reason To Sell A Stake In Tech, More Gains Are Ahead (NYSEARCA:XLK)
- With Nvidia Showing Signs Of Cracking, SMH And Other Popular ETFs Are Vulnerable (SMH)
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Zacks Investment Ideas feature highlights: XLK ETF and SoFi Technologies
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Should You Bet on Apple-Heavy ETFs Now?
- September Swoon: Is a Big Sell-Off Imminent?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
Range quotidien
276.34 279.18
Range Annuel
172.46 279.18
- Clôture Précédente
- 276.15
- Ouverture
- 276.98
- Bid
- 278.81
- Ask
- 279.11
- Plus Bas
- 276.34
- Plus Haut
- 279.18
- Volume
- 12.110 K
- Changement quotidien
- 0.96%
- Changement Mensuel
- 8.22%
- Changement à 6 Mois
- 35.41%
- Changement Annuel
- 23.87%
20 septembre, samedi