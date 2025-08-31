クォートセクション
通貨 / XLK
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology

276.15 USD 4.69 (1.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLKの今日の為替レートは、1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり273.62の安値と276.93の高値で取引されました。

SPDR Select Sector Fund - Technologyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
273.62 276.93
1年のレンジ
172.46 276.93
以前の終値
271.46
始値
274.84
買値
276.15
買値
276.45
安値
273.62
高値
276.93
出来高
26.660 K
1日の変化
1.73%
1ヶ月の変化
7.19%
6ヶ月の変化
34.12%
1年の変化
22.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K