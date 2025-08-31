通貨 / XLK
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology
276.15 USD 4.69 (1.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLKの今日の為替レートは、1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり273.62の安値と276.93の高値で取引されました。
SPDR Select Sector Fund - Technologyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
273.62 276.93
1年のレンジ
172.46 276.93
- 以前の終値
- 271.46
- 始値
- 274.84
- 買値
- 276.15
- 買値
- 276.45
- 安値
- 273.62
- 高値
- 276.93
- 出来高
- 26.660 K
- 1日の変化
- 1.73%
- 1ヶ月の変化
- 7.19%
- 6ヶ月の変化
- 34.12%
- 1年の変化
- 22.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K