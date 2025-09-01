Währungen / XLK
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology
278.81 USD 2.66 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLK hat sich für heute um 0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 276.34 bis zu einem Hoch von 279.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Technology-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XLK News
Tagesspanne
276.34 279.18
Jahresspanne
172.46 279.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 276.15
- Eröffnung
- 276.98
- Bid
- 278.81
- Ask
- 279.11
- Tief
- 276.34
- Hoch
- 279.18
- Volumen
- 12.110 K
- Tagesänderung
- 0.96%
- Monatsänderung
- 8.22%
- 6-Monatsänderung
- 35.41%
- Jahresänderung
- 23.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K