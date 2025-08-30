КотировкиРазделы
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology

272.35 USD 0.97 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XLK за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 272.04, а максимальная — 274.13.

Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
272.04 274.13
Годовой диапазон
172.46 274.13
Предыдущее закрытие
273.32
Open
274.00
Bid
272.35
Ask
272.65
Low
272.04
High
274.13
Объем
20.251 K
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
5.71%
6-месячное изменение
32.27%
Годовое изменение
21.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.