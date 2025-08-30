Валюты / XLK
XLK: SPDR Select Sector Fund - Technology
272.35 USD 0.97 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLK за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 272.04, а максимальная — 274.13.
Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XLK
Дневной диапазон
272.04 274.13
Годовой диапазон
172.46 274.13
- Предыдущее закрытие
- 273.32
- Open
- 274.00
- Bid
- 272.35
- Ask
- 272.65
- Low
- 272.04
- High
- 274.13
- Объем
- 20.251 K
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 5.71%
- 6-месячное изменение
- 32.27%
- Годовое изменение
- 21.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.