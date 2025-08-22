Dövizler / VC
VC: Visteon Corporation
124.84 USD 2.54 (1.99%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VC fiyatı bugün -1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.58 ve Yüksek fiyatı olarak 127.38 aralığında işlem gördü.
Visteon Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
123.58 127.38
Yıllık aralık
65.17 129.10
- Önceki kapanış
- 127.38
- Açılış
- 127.38
- Satış
- 124.84
- Alış
- 125.14
- Düşük
- 123.58
- Yüksek
- 127.38
- Hacim
- 598
- Günlük değişim
- -1.99%
- Aylık değişim
- 3.17%
- 6 aylık değişim
- 61.21%
- Yıllık değişim
- 31.65%
21 Eylül, Pazar