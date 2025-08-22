Devises / VC
VC: Visteon Corporation
124.84 USD 2.54 (1.99%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VC a changé de -1.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.58 et à un maximum de 127.38.
Suivez la dynamique Visteon Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VC Nouvelles
Range quotidien
123.58 127.38
Range Annuel
65.17 129.10
- Clôture Précédente
- 127.38
- Ouverture
- 127.38
- Bid
- 124.84
- Ask
- 125.14
- Plus Bas
- 123.58
- Plus Haut
- 127.38
- Volume
- 598
- Changement quotidien
- -1.99%
- Changement Mensuel
- 3.17%
- Changement à 6 Mois
- 61.21%
- Changement Annuel
- 31.65%
20 septembre, samedi