VC: Visteon Corporation
123.85 USD 0.08 (0.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.06, а максимальная — 124.74.
Следите за динамикой Visteon Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
122.06 124.74
Годовой диапазон
65.17 129.10
- Предыдущее закрытие
- 123.93
- Open
- 123.84
- Bid
- 123.85
- Ask
- 124.15
- Low
- 122.06
- High
- 124.74
- Объем
- 694
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.35%
- 6-месячное изменение
- 59.93%
- Годовое изменение
- 30.60%
