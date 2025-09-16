Dövizler / UPS
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
84.07 USD 0.97 (1.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UPS fiyatı bugün -1.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.01 ve Yüksek fiyatı olarak 85.61 aralığında işlem gördü.
United Parcel Service Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
UPS haberleri
- Could Buying United Parcel Service Today Set You Up for Life?
- Is UPS a Millionaire-Maker Stock?
- Bloomberg Dividend Watchlist's 4 Ideal 'Safer' September Sizzlers
- United Parcel Service Stock: Bull vs. Bear
- UPS Walks Away From Estafeta Deal After Hurdles
- BMO, UPS’yi düşürdü: B2B toparlanması hala belirsiz
- UPS downgraded by BMO as B2B recovery remains elusive
- Apple, FedEx ve UPS açılış öncesi yükselirken; Lennar düşüyor
- JPMorgan, tarife engelleri nedeniyle FedEx hisse senedi notunu koruyor ancak hedef fiyatı düşürüyor
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- JPMorgan maintains FedEx stock rating but lowers price target on tariff headwinds
- US stock futures steady, indexes set for weekly gains; FedEx up
- FedEx shares rally as Wall Street cheers profit beat amid trade uncertainties
- BMO Capital, UPS hissesini talep toparlanmasının belirsizliği nedeniyle düşürdü
- BMO Capital downgrades UPS stock rating to Market Perform on elusive demand recovery
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- UPS, kapanış koşulları karşılanmadığı için Estafeta satın alma planını sonlandırdı
- UPS terminates planned acquisition of Estafeta as closing conditions unmet
- FedEx just gave investors a reason to be more optimistic
- Piyasa kapanışı sonrası hareketlenenler: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- UPS: You Might Regret Buying Just For The 7.8% Yield (NYSE:UPS)
- UPS Stock Just Keeps Falling. What Should Investors Do?
- FedEx profit to be dragged down by US tariffs on previously exempt parcels
- United Parcel Service (UPS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
Günlük aralık
84.01 85.61
Yıllık aralık
82.01 145.01
- Önceki kapanış
- 85.04
- Açılış
- 85.11
- Satış
- 84.07
- Alış
- 84.37
- Düşük
- 84.01
- Yüksek
- 85.61
- Hacim
- 19.653 K
- Günlük değişim
- -1.14%
- Aylık değişim
- -2.94%
- 6 aylık değişim
- -23.58%
- Yıllık değişim
- -38.32%
21 Eylül, Pazar