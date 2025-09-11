通貨 / UPS
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
85.04 USD 0.86 (1.02%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UPSの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり84.00の安値と85.09の高値で取引されました。
United Parcel Service Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UPS News
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- UPS terminates planned acquisition of Estafeta as closing conditions unmet
- FedEx just gave investors a reason to be more optimistic
- UPS: You Might Regret Buying Just For The 7.8% Yield (NYSE:UPS)
- UPS Stock Just Keeps Falling. What Should Investors Do?
- FedEx profit to be dragged down by US tariffs on previously exempt parcels
- United Parcel Service (UPS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- FedEx vs. UPS: Is Either Delivery Stock Still Portfolio Worthy?
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- Best Undervalued Dividend Stock to Buy: UPS vs. FedEx
- Jason Calacanis Says Amazon Will Replace All Factory Workers And Drivers By 2030. The Idea Of A Human Touching Your Package Will Be 'Insane' - United Parcel Service (NYSE:UPS)
- ファット配当をもつブルーチップ株: 賢い買いなのか、バリュートラップなのか？
- Blue Chip Stocks With Fat Dividends: Smart Buy Or Value Trap? - Altria Group (NYSE:MO), LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Should You Buy UPS While It's Below $85?
- Buy, Sell or Hold FDX Stock? Key Tips Ahead of Q1 Earnings
- Adobe, Oracle and Amazon rise premarket; FedEx and UPS fall
- BofA cuts UPS, FedEx ratings, citing de minimis volume and cost pressures
1日のレンジ
84.00 85.09
1年のレンジ
82.01 145.01
- 以前の終値
- 84.18
- 始値
- 84.58
- 買値
- 85.04
- 買値
- 85.34
- 安値
- 84.00
- 高値
- 85.09
- 出来高
- 14.152 K
- 1日の変化
- 1.02%
- 1ヶ月の変化
- -1.82%
- 6ヶ月の変化
- -22.70%
- 1年の変化
- -37.61%
