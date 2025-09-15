통화 / UPS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
84.07 USD 0.97 (1.14%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UPS 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 84.01이고 고가는 85.61이었습니다.
United Parcel Service Inc Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPS News
- BMO, UPS 다운그레이드... B2B 회복 여전히 불투명
- UPS downgraded by BMO as B2B recovery remains elusive
- 애플, FedEx, UPS 상승, Lennar 하락세
- JP모건, FedEx 목표가 하향…관세 역풍 고려
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- JPMorgan maintains FedEx stock rating but lowers price target on tariff headwinds
- US stock futures steady, indexes set for weekly gains; FedEx up
- FedEx shares rally as Wall Street cheers profit beat amid trade uncertainties
- BMO캐피탈, UPS 투자 등급 하향... 수요 회복 부진
- BMO Capital downgrades UPS stock rating to Market Perform on elusive demand recovery
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- 유나이티드파슬서비스, 에스타페타 인수 계획 종료
- UPS terminates planned acquisition of Estafeta as closing conditions unmet
- FedEx just gave investors a reason to be more optimistic
- 시간외 거래 동향: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- UPS: You Might Regret Buying Just For The 7.8% Yield (NYSE:UPS)
- UPS Stock Just Keeps Falling. What Should Investors Do?
- FedEx profit to be dragged down by US tariffs on previously exempt parcels
- United Parcel Service (UPS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- FedEx vs. UPS: Is Either Delivery Stock Still Portfolio Worthy?
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- Best Undervalued Dividend Stock to Buy: UPS vs. FedEx
- 고배당 우량주, 현명한 매수일까? 아니면 밸류 트랩?
일일 변동 비율
84.01 85.61
년간 변동
82.01 145.01
- 이전 종가
- 85.04
- 시가
- 85.11
- Bid
- 84.07
- Ask
- 84.37
- 저가
- 84.01
- 고가
- 85.61
- 볼륨
- 19.653 K
- 일일 변동
- -1.14%
- 월 변동
- -2.94%
- 6개월 변동
- -23.58%
- 년간 변동율
- -38.32%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K