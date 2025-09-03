货币 / UPS
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
85.17 USD 1.13 (1.34%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UPS汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点84.31和高点85.35进行交易。
关注United Parcel Service Inc Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
84.31 85.35
年范围
82.01 145.01
- 前一天收盘价
- 84.04
- 开盘价
- 84.51
- 卖价
- 85.17
- 买价
- 85.47
- 最低价
- 84.31
- 最高价
- 85.35
- 交易量
- 11.640 K
- 日变化
- 1.34%
- 月变化
- -1.67%
- 6个月变化
- -22.58%
- 年变化
- -37.51%
