Währungen / UPS
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
85.04 USD 0.86 (1.02%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UPS hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.00 bis zu einem Hoch von 85.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Parcel Service Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UPS News
Tagesspanne
84.00 85.09
Jahresspanne
82.01 145.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 84.18
- Eröffnung
- 84.58
- Bid
- 85.04
- Ask
- 85.34
- Tief
- 84.00
- Hoch
- 85.09
- Volumen
- 14.152 K
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- -1.82%
- 6-Monatsänderung
- -22.70%
- Jahresänderung
- -37.61%
