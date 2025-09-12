KurseKategorien
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock

85.04 USD 0.86 (1.02%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UPS hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.00 bis zu einem Hoch von 85.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die United Parcel Service Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
84.00 85.09
Jahresspanne
82.01 145.01
Vorheriger Schlusskurs
84.18
Eröffnung
84.58
Bid
85.04
Ask
85.34
Tief
84.00
Hoch
85.09
Volumen
14.152 K
Tagesänderung
1.02%
Monatsänderung
-1.82%
6-Monatsänderung
-22.70%
Jahresänderung
-37.61%
