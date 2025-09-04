Moedas / UPS
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
84.18 USD 0.99 (1.16%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UPS para hoje mudou para -1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.73 e o mais alto foi 86.37.
Veja a dinâmica do par de moedas United Parcel Service Inc Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
83.73 86.37
Faixa anual
82.01 145.01
- Fechamento anterior
- 85.17
- Open
- 85.14
- Bid
- 84.18
- Ask
- 84.48
- Low
- 83.73
- High
- 86.37
- Volume
- 15.979 K
- Mudança diária
- -1.16%
- Mudança mensal
- -2.82%
- Mudança de 6 meses
- -23.48%
- Mudança anual
- -38.24%
