Divisas / UPS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
84.18 USD 0.99 (1.16%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UPS de hoy ha cambiado un -1.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 83.73, mientras que el máximo ha alcanzado 86.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Parcel Service Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPS News
- FedEx profit to be dragged down by US tariffs on previously exempt parcels
- United Parcel Service (UPS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- FedEx vs. UPS: Is Either Delivery Stock Still Portfolio Worthy?
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- Acciones blue-chip con mayores dividendos en 2025 revelan riesgos ocultos | Benzinga España
- Best Undervalued Dividend Stock to Buy: UPS vs. FedEx
- Jason Calacanis Says Amazon Will Replace All Factory Workers And Drivers By 2030. The Idea Of A Human Touching Your Package Will Be 'Insane' - United Parcel Service (NYSE:UPS)
- Blue Chip Stocks With Fat Dividends: Smart Buy Or Value Trap? - Altria Group (NYSE:MO), LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Should You Buy UPS While It's Below $85?
- Buy, Sell or Hold FDX Stock? Key Tips Ahead of Q1 Earnings
- Adobe, Oracle y Amazon suben en la preapertura; FedEx y UPS caen
- Adobe, Oracle y Amazon suben antes de la apertura; FedEx y UPS caen
- Adobe, Oracle and Amazon rise premarket; FedEx and UPS fall
- BofA rebaja calificaciones de UPS y FedEx por presiones de volumen y costes
- BofA recorta calificaciones de UPS y FedEx por presiones de volumen y costos
- BofA cuts UPS, FedEx ratings, citing de minimis volume and cost pressures
- UPS: Mr. Market May Be Pricing In A Dividend Cut, But I Remain Cautious (NYSE:UPS)
- This Apple Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Elme (NYSE:ELME)
- UPS vs. JBHT: Which Dividend-Paying Transportation Stock Has an Edge?
- Calling The UPS Bottom (Upgrade) (NYSE:UPS)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
Rango diario
83.73 86.37
Rango anual
82.01 145.01
- Cierres anteriores
- 85.17
- Open
- 85.14
- Bid
- 84.18
- Ask
- 84.48
- Low
- 83.73
- High
- 86.37
- Volumen
- 15.979 K
- Cambio diario
- -1.16%
- Cambio mensual
- -2.82%
- Cambio a 6 meses
- -23.48%
- Cambio anual
- -38.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B