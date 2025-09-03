Валюты / UPS
UPS: United Parcel Service Inc Common Stock
85.17 USD 1.13 (1.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UPS за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.31, а максимальная — 85.35.
Следите за динамикой United Parcel Service Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UPS
- United Parcel Service (UPS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- FedEx vs. UPS: Is Either Delivery Stock Still Portfolio Worthy?
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- Best Undervalued Dividend Stock to Buy: UPS vs. FedEx
- Jason Calacanis Says Amazon Will Replace All Factory Workers And Drivers By 2030. The Idea Of A Human Touching Your Package Will Be 'Insane' - United Parcel Service (NYSE:UPS)
- Blue Chip Stocks With Fat Dividends: Smart Buy Or Value Trap? - Altria Group (NYSE:MO), LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Should You Buy UPS While It's Below $85?
- Buy, Sell or Hold FDX Stock? Key Tips Ahead of Q1 Earnings
- Adobe, Oracle and Amazon rise premarket; FedEx and UPS fall
- BofA понижает рейтинги UPS и FedEx из-за давления на объемы и затраты
- BofA cuts UPS, FedEx ratings, citing de minimis volume and cost pressures
- UPS: Mr. Market May Be Pricing In A Dividend Cut, But I Remain Cautious (NYSE:UPS)
- This Apple Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Elme (NYSE:ELME)
- UPS vs. JBHT: Which Dividend-Paying Transportation Stock Has an Edge?
- Calling The UPS Bottom (Upgrade) (NYSE:UPS)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Ups stock hits 52-week low at 84.27 USD
- What Went Wrong With Amazon’s (AMZN) Logistics Plan? - TipRanks.com
- UPS Stock: High Yield Bargain In Plain Sight (NYSE:UPS)
- UPS: Don't Miss This Golden Buying Opportunity (NYSE:UPS)
- Where Will UPS Be in 3 Years?
Дневной диапазон
84.31 85.35
Годовой диапазон
82.01 145.01
- Предыдущее закрытие
- 84.04
- Open
- 84.51
- Bid
- 85.17
- Ask
- 85.47
- Low
- 84.31
- High
- 85.35
- Объем
- 11.640 K
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- -1.67%
- 6-месячное изменение
- -22.58%
- Годовое изменение
- -37.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.