FiyatlarBölümler
Dövizler / UFO
Geri dön - Hisse senetleri

UFO: Procure Space ETF

35.48 USD 0.62 (1.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UFO fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.45 ve Yüksek fiyatı olarak 36.30 aralığında işlem gördü.

Procure Space ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UFO haberleri

Günlük aralık
35.45 36.30
Yıllık aralık
18.41 36.40
Önceki kapanış
36.10
Açılış
36.23
Satış
35.48
Alış
35.78
Düşük
35.45
Yüksek
36.30
Hacim
102
Günlük değişim
-1.72%
Aylık değişim
6.29%
6 aylık değişim
64.34%
Yıllık değişim
84.12%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%