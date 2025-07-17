通貨 / UFO
UFO: Procure Space ETF
34.49 USD 0.24 (0.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UFOの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり34.27の安値と35.01の高値で取引されました。
Procure Space ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
34.27 35.01
1年のレンジ
18.41 35.01
- 以前の終値
- 34.73
- 始値
- 35.01
- 買値
- 34.49
- 買値
- 34.79
- 安値
- 34.27
- 高値
- 35.01
- 出来高
- 161
- 1日の変化
- -0.69%
- 1ヶ月の変化
- 3.33%
- 6ヶ月の変化
- 59.75%
- 1年の変化
- 78.98%
