货币 / UFO
UFO: Procure Space ETF
34.73 USD 0.35 (1.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UFO汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点34.16和高点35.00进行交易。
关注Procure Space ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UFO新闻
日范围
34.16 35.00
年范围
18.41 35.00
- 前一天收盘价
- 34.38
- 开盘价
- 34.30
- 卖价
- 34.73
- 买价
- 35.03
- 最低价
- 34.16
- 最高价
- 35.00
- 交易量
- 200
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 4.04%
- 6个月变化
- 60.86%
- 年变化
- 80.23%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B