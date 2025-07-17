Валюты / UFO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UFO: Procure Space ETF
34.38 USD 0.54 (1.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UFO за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.37, а максимальная — 34.81.
Следите за динамикой Procure Space ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UFO
- Alien Metals назначает новых директоров на фоне изменений в руководстве
- Alien Metals appoints new directors as leadership changes
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Space ETF (UFO) Hits New 52-Week High
- 3 Reasons to Buy Space ETFs With a Long-Term View
- Why Is EchoStar Stock Skyrocketing Tuesday? - AT&T (NYSE:T), EchoStar (NASDAQ:SATS)
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Alien Metals reports high-grade silver intercepts at Elizabeth Hill
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Space IPOs Grabbing Attention: ETFs in Focus
- UFO Brings Investors Space Technology (NASDAQ:UFO)
- Alien Metals reports progress at Elizabeth Hill silver project
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Silver assays of up to 490 g/t reported at Elizabeth Hill project
- The Zacks Analyst Blog Highlights ARK Space Exploration & Innovation ETF, Spear Alpha ETF, Procure Space ETF and SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
- Space ETFs That Can Launch Your Portfolio Higher
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
Дневной диапазон
34.37 34.81
Годовой диапазон
18.41 34.93
- Предыдущее закрытие
- 34.92
- Open
- 34.81
- Bid
- 34.38
- Ask
- 34.68
- Low
- 34.37
- High
- 34.81
- Объем
- 258
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- 3.00%
- 6-месячное изменение
- 59.24%
- Годовое изменение
- 78.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.