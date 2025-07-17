Devises / UFO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UFO: Procure Space ETF
34.95 USD 0.46 (1.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UFO a changé de 1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.57 et à un maximum de 35.10.
Suivez la dynamique Procure Space ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFO Nouvelles
- Alien Metals nomme de nouveaux administrateurs dans le cadre de changements de direction
- Alien Metals appoints new directors as leadership changes
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Space ETF (UFO) Hits New 52-Week High
- 3 Reasons to Buy Space ETFs With a Long-Term View
- Why Is EchoStar Stock Skyrocketing Tuesday? - AT&T (NYSE:T), EchoStar (NASDAQ:SATS)
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Alien Metals reports high-grade silver intercepts at Elizabeth Hill
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Space IPOs Grabbing Attention: ETFs in Focus
- UFO Brings Investors Space Technology (NASDAQ:UFO)
- Alien Metals reports progress at Elizabeth Hill silver project
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Silver assays of up to 490 g/t reported at Elizabeth Hill project
- The Zacks Analyst Blog Highlights ARK Space Exploration & Innovation ETF, Spear Alpha ETF, Procure Space ETF and SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
- Space ETFs That Can Launch Your Portfolio Higher
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
Range quotidien
34.57 35.10
Range Annuel
18.41 35.10
- Clôture Précédente
- 34.49
- Ouverture
- 34.79
- Bid
- 34.95
- Ask
- 35.25
- Plus Bas
- 34.57
- Plus Haut
- 35.10
- Volume
- 117
- Changement quotidien
- 1.33%
- Changement Mensuel
- 4.70%
- Changement à 6 Mois
- 61.88%
- Changement Annuel
- 81.37%
20 septembre, samedi