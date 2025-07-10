KurseKategorien
UFO: Procure Space ETF

34.83 USD 0.34 (0.99%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UFO hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.57 bis zu einem Hoch von 35.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Procure Space ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
34.57 35.10
Jahresspanne
18.41 35.10
Vorheriger Schlusskurs
34.49
Eröffnung
34.79
Bid
34.83
Ask
35.13
Tief
34.57
Hoch
35.10
Volumen
90
Tagesänderung
0.99%
Monatsänderung
4.34%
6-Monatsänderung
61.32%
Jahresänderung
80.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K