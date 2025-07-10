Währungen / UFO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UFO: Procure Space ETF
34.83 USD 0.34 (0.99%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UFO hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.57 bis zu einem Hoch von 35.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Procure Space ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFO News
- Alien Metals appoints new directors as leadership changes
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Space ETF (UFO) Hits New 52-Week High
- 3 Reasons to Buy Space ETFs With a Long-Term View
- Why Is EchoStar Stock Skyrocketing Tuesday? - AT&T (NYSE:T), EchoStar (NASDAQ:SATS)
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Alien Metals reports high-grade silver intercepts at Elizabeth Hill
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Space IPOs Grabbing Attention: ETFs in Focus
- UFO Brings Investors Space Technology (NASDAQ:UFO)
- Alien Metals reports progress at Elizabeth Hill silver project
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Silver assays of up to 490 g/t reported at Elizabeth Hill project
- The Zacks Analyst Blog Highlights ARK Space Exploration & Innovation ETF, Spear Alpha ETF, Procure Space ETF and SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
- Space ETFs That Can Launch Your Portfolio Higher
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
Tagesspanne
34.57 35.10
Jahresspanne
18.41 35.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.49
- Eröffnung
- 34.79
- Bid
- 34.83
- Ask
- 35.13
- Tief
- 34.57
- Hoch
- 35.10
- Volumen
- 90
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- 4.34%
- 6-Monatsänderung
- 61.32%
- Jahresänderung
- 80.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K