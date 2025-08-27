FiyatlarBölümler
SJM: The J.M. Smucker Company

108.78 USD 2.08 (1.95%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SJM fiyatı bugün 1.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.67 ve Yüksek fiyatı olarak 109.38 aralığında işlem gördü.

The J.M. Smucker Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
106.67 109.38
Yıllık aralık
93.30 125.42
Önceki kapanış
106.70
Açılış
107.32
Satış
108.78
Alış
109.08
Düşük
106.67
Yüksek
109.38
Hacim
5.398 K
Günlük değişim
1.95%
Aylık değişim
-1.73%
6 aylık değişim
-8.24%
Yıllık değişim
-10.36%
21 Eylül, Pazar