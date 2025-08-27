Dövizler / SJM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SJM: The J.M. Smucker Company
108.78 USD 2.08 (1.95%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SJM fiyatı bugün 1.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.67 ve Yüksek fiyatı olarak 109.38 aralığında işlem gördü.
The J.M. Smucker Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SJM haberleri
- J.M. Smucker Sees Steady Lift From Uncrustables Brand Momentum
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Argus, hacim endişeleri nedeniyle J.M. Smucker hissesini Tut’a düşürdü
- Argus downgrades J.M. Smucker stock to Hold on volume concerns
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- The J. M. Smucker Company (SJM) Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference
- JM Smucker at Barclays Conference: Strategy for Growth
- J. M. Smucker Stock: Better Q1 But Volume Resilience Remains A Risk (NYSE:SJM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- J.M. Smucker stock price target lowered to $121 at UBS on margin pressure
- Company News for Aug 28, 2025
- J.M. Smucker stock price target raised to $112 by DA Davidson
- J.M. Smucker stock price target raised to $110 from $94 at Bernstein
- J.M. Smucker stock holds steady as Stifel maintains $110 price target
- J.M. Smucker stock price target lowered to $118 by BofA on coffee tariffs
- The J. M. Smucker Company (SJM) Q1 2026 Pre-Recorded Earnings Call Transcript
- Smucker Stock Drops, Coffee Sales Jump 15%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- S&P 500 notches record close; traders turn to Nvidia results
- CFRA upgrades J.M. Smucker stock to Buy on potential FY27 growth
- Why J.M. Smucker Plunged Today
- S&P 500 hits record high as investors await Nvidia results
Günlük aralık
106.67 109.38
Yıllık aralık
93.30 125.42
- Önceki kapanış
- 106.70
- Açılış
- 107.32
- Satış
- 108.78
- Alış
- 109.08
- Düşük
- 106.67
- Yüksek
- 109.38
- Hacim
- 5.398 K
- Günlük değişim
- 1.95%
- Aylık değişim
- -1.73%
- 6 aylık değişim
- -8.24%
- Yıllık değişim
- -10.36%
21 Eylül, Pazar