통화 / SJM
SJM: The J.M. Smucker Company
108.78 USD 2.08 (1.95%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SJM 환율이 오늘 1.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 106.67이고 고가는 109.38이었습니다.
The J.M. Smucker Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
106.67 109.38
년간 변동
93.30 125.42
- 이전 종가
- 106.70
- 시가
- 107.32
- Bid
- 108.78
- Ask
- 109.08
- 저가
- 106.67
- 고가
- 109.38
- 볼륨
- 5.398 K
- 일일 변동
- 1.95%
- 월 변동
- -1.73%
- 6개월 변동
- -8.24%
- 년간 변동율
- -10.36%
