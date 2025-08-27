CotationsSections
SJM: The J.M. Smucker Company

108.78 USD 2.08 (1.95%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SJM a changé de 1.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.67 et à un maximum de 109.38.

Suivez la dynamique The J.M. Smucker Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
106.67 109.38
Range Annuel
93.30 125.42
Clôture Précédente
106.70
Ouverture
107.32
Bid
108.78
Ask
109.08
Plus Bas
106.67
Plus Haut
109.38
Volume
5.398 K
Changement quotidien
1.95%
Changement Mensuel
-1.73%
Changement à 6 Mois
-8.24%
Changement Annuel
-10.36%
