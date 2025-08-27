Devises / SJM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SJM: The J.M. Smucker Company
108.78 USD 2.08 (1.95%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SJM a changé de 1.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.67 et à un maximum de 109.38.
Suivez la dynamique The J.M. Smucker Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SJM Nouvelles
- J.M. Smucker Sees Steady Lift From Uncrustables Brand Momentum
- Votre tasse de café du matin devrait coûter plus cher alors que l'inflation du café aux États-Unis atteint un niveau sans précédent depuis des décennies en raison d'une pénurie mondiale de grains et des tarifs de Trump | Benzinga France
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Argus dégrade l’action J.M. Smucker à "Conserver" en raison de préoccupations sur les volumes
- Argus downgrades J.M. Smucker stock to Hold on volume concerns
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- The J. M. Smucker Company (SJM) Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference
- JM Smucker at Barclays Conference: Strategy for Growth
- J. M. Smucker Stock: Better Q1 But Volume Resilience Remains A Risk (NYSE:SJM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- J.M. Smucker stock price target lowered to $121 at UBS on margin pressure
- Company News for Aug 28, 2025
- J.M. Smucker stock price target raised to $112 by DA Davidson
- J.M. Smucker stock price target raised to $110 from $94 at Bernstein
- J.M. Smucker stock holds steady as Stifel maintains $110 price target
- J.M. Smucker stock price target lowered to $118 by BofA on coffee tariffs
- The J. M. Smucker Company (SJM) Q1 2026 Pre-Recorded Earnings Call Transcript
- Smucker Stock Drops, Coffee Sales Jump 15%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- S&P 500 notches record close; traders turn to Nvidia results
- CFRA upgrades J.M. Smucker stock to Buy on potential FY27 growth
- Why J.M. Smucker Plunged Today
Range quotidien
106.67 109.38
Range Annuel
93.30 125.42
- Clôture Précédente
- 106.70
- Ouverture
- 107.32
- Bid
- 108.78
- Ask
- 109.08
- Plus Bas
- 106.67
- Plus Haut
- 109.38
- Volume
- 5.398 K
- Changement quotidien
- 1.95%
- Changement Mensuel
- -1.73%
- Changement à 6 Mois
- -8.24%
- Changement Annuel
- -10.36%
20 septembre, samedi