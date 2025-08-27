Divisas / SJM
SJM: The J.M. Smucker Company
105.22 USD 0.68 (0.65%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SJM de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.73, mientras que el máximo ha alcanzado 106.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The J.M. Smucker Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
104.73 106.40
Rango anual
93.30 125.42
- Cierres anteriores
- 104.54
- Open
- 104.73
- Bid
- 105.22
- Ask
- 105.52
- Low
- 104.73
- High
- 106.40
- Volumen
- 4.787 K
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- -4.94%
- Cambio a 6 meses
- -11.24%
- Cambio anual
- -13.29%
